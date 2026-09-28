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28 сентября, 11:11

Транспорт

Движение поездов приостановлено на участках в Калужской и Брянской областях

Фото: ТАСС/Ярослав Гунин

Движение поездов на участках Унеча – Злынка и Людиново-1 – Дятьково в Брянской и Калужской областях приостановлено из-за внешнего воздействия на железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Пострадавших нет, специалисты проводят восстановительные мероприятия. На участке Людиново-1 – Дятьково организовали автобусное сообщение.

Пассажиров поезда № 85 Москва – Новозыбков доставят до станции Почеп, откуда до Новозыбкова их довезут компенсационные автобусы. Поезд № 489 Анапа – Минск отправлен по альтернативному маршруту. Пассажиров до станций, расположенных на унечском направлении, также довезли на автобусах. Движение пригородных поездов до станции Унеча осуществляется в штатном режиме.

Ранее из-за атаки БПЛА обрушилась часть моста на ж/д перегоне Дятьково – Людиново. В результате ЧП с рельсов сошли 10 вагонов и 18 полувагонов.

Другая атака с повреждением ж/д путей произошла в Навлинском районе Брянской области. Никто не пострадал, движение составов не нарушено.

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