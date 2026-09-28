28 сентября, 11:36Происшествия
Один человек получил травмы в результате инцидента на станции МЦД-2 Тушинская
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
По уточненным данным, один человек получил травмы в результате инцидента на станции Тушинская МЦД-2. Остальные не пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Отмечается, что пассажир получил травмы в 06:10 при попытке забраться группой людей на платформу.
Инцидент произошел утром 28 сентября. Изначально сообщалось, что на станции Тушинская электропоездом № 7216, который следовал по маршруту Нахабино – Подольск, несколько человек были травмированы.
Сообщалось, что один человек погиб: его зажало между платформой и поездом.
На время работы оперативных служб движение поездов в районе станции было временно изменено. Однако спустя время движение восстановили по обоим путям.