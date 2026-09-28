Один человек получил травмы в результате инцидента на станции МЦД-2 Тушинская

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

По уточненным данным, один человек получил травмы в результате инцидента на станции Тушинская МЦД-2. Остальные не пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что пассажир получил травмы в 06:10 при попытке забраться группой людей на платформу.

Инцидент произошел утром 28 сентября. Изначально сообщалось, что на станции Тушинская электропоездом № 7216, который следовал по маршруту Нахабино – Подольск, несколько человек были травмированы.

Сообщалось, что один человек погиб: его зажало между платформой и поездом.

На время работы оперативных служб движение поездов в районе станции было временно изменено. Однако спустя время движение восстановили по обоим путям.