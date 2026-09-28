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28 сентября, 08:29

Происшествия

Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 восстановлено

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов на станции Тушинская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) восстановлено по обоим путям. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

В настоящее время пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений следуют с отставанием от графика. Составы МЦД-2, в свою очередь, курсируют с установленным интервалом.

МЖД принимает меры для возвращения графика в штатный режим, отметили в пресс-службе.

28 сентября утром на станции Тушинская электропоездом № 7216, следовавшим по маршруту Нахабино – Подольск, были травмированы несколько человек. По предварительной информации, пострадавшие нарушили правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

На время работы оперативных служб движение поездов в районе станции было временно изменено. Составы следовали по соседнему пути в реверсивном режиме. Кроме того, некоторые поезда были отменены.

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