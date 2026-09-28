Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Информационные вбросы Киева о мобилизации женщин могут быть подготовкой общественности к реальным действиям. Таким мнением поделился глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Вообще ничего нельзя исключать. У них не хватает людей. Все больше и больше их идеи сопряжены с использованием в том числе женщин", – отметил он в разговоре с ТАСС.

Ранее в СВР России заявляли о давлении Евросоюза на Киев по вопросу возможного призыва женщин. По данным ведомства, европейские власти требовали от украинское руководства принять политическое решение о женской мобилизации и ссылались на опыт Израиля.

Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что насильственная мобилизация на Украине может уже в скором времени затронуть и женщин. Министр также отметил, что сотрудники украинских военкоматов продолжают задерживать мужчин на улицах Киева и других городов и принудительно отправлять их на фронт.