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20 сентября, 18:11

Политика

Захарова заявила, что Зеленский попытается закрыть дефицит бюджета мобилизацией

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Украинский президент Владимир Зеленский попытается закрыть "космический дефицит бюджета" мобилизацией украинцев. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова завила в своем телеграм-канале.

"Убьет путем украинской "могилизации" еще больше людей, чтобы не иметь перед народом никаких обязательств", – написала дипломат.

Так Захарова прокомментировала слова Зеленского о том, что у его страны "космический дефицит" средств. Он планировал встретиться с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы предложить свои идеи о выходе из этой ситуации.

В свою очередь, бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель указывала, что Европа пересмотрит подход к финансированию Украины после просьб Зеленского выделить часть денег из кредита, который должен быть предоставлен только в следующем году.

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