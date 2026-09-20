Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 22:29

Шоу-бизнес

Умерла актриса из "Каменской" и "Тайн следствия" Екатерина Дронова

Фото: МАХ/"Молодежный театр на Фонтанке"

Заслуженная артистка России Екатерина Дронова умерла на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил петербургский Молодежный театр на Фонтанке в соцсети "ВКонтакте".

Дронова окончила Щукинское училище в 1984 году и начала работать в "Молодом театре". С 1989 года она служила в Молодежном театре на Фонтанке.

В учреждении отметили, что актерское обаяние Дроновой, ее яркая характерность и полная самоотдача на сцене сразу обратили на себя внимание профессионалов и зрителей.

Артистка играла в спектаклях режиссера Семена Спивака. Она воплотила Лялю в "Дорогой Елене Сергеевне", Олю в "Ударе", Люсиль в "Мещанине во дворянстве", Дженни Малину в "Трехгрошовой опере", а также была занята в других постановках.

Кроме того, Дронова снималась в кино. В ее фильмографии картины "Операция "С Новым годом!", "Утомленные солнцем. Цитадель", а также сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Каменская", "Тайны следствия" и другие работы.

Читайте также


шоу-бизнес

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика