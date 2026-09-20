Умерла актриса из "Каменской" и "Тайн следствия" Екатерина Дронова

Фото: МАХ/"Молодежный театр на Фонтанке"

Заслуженная артистка России Екатерина Дронова умерла на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил петербургский Молодежный театр на Фонтанке в соцсети "ВКонтакте".

Дронова окончила Щукинское училище в 1984 году и начала работать в "Молодом театре". С 1989 года она служила в Молодежном театре на Фонтанке.

В учреждении отметили, что актерское обаяние Дроновой, ее яркая характерность и полная самоотдача на сцене сразу обратили на себя внимание профессионалов и зрителей.

Артистка играла в спектаклях режиссера Семена Спивака. Она воплотила Лялю в "Дорогой Елене Сергеевне", Олю в "Ударе", Люсиль в "Мещанине во дворянстве", Дженни Малину в "Трехгрошовой опере", а также была занята в других постановках.

Кроме того, Дронова снималась в кино. В ее фильмографии картины "Операция "С Новым годом!", "Утомленные солнцем. Цитадель", а также сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Каменская", "Тайны следствия" и другие работы.