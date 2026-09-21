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21 сентября, 17:13

Шоу-бизнес

Глава ФПБК Бородин предложил запретить все концерты до окончания СВО

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В России необходимо полностью отказаться от проведения концертов, пока не завершится специальная военная операция, заявил изданию "Абзац" глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Таким образом он прокомментировал скандал с выступлением певицы Лолиты в Сочи – он трижды прерывался из-за угрозы БПЛА. После одной из пауз певица нецензурно выругалась и попросила слушателей покинуть зал.

По словам Бородина, артисты, гонясь за прибылью, создают дополнительную нагрузку на силовые структуры и подвергают угрозе безопасность зрителей. Он также отметил, что во время СВО на первом месте должен быть вопрос о безопасности граждан России.

"Артисты, сродни Лолите и ей подобным, рубят деньги в нашей стране, катаясь по регионам, невзирая на то, что идет спецоперация", – подчеркнул он.

Контроль за соблюдением запрета общественный деятель предложил возложить на глав регионов. По его мнению, местные власти должны пресекать попытки организаторов согласовать выступления, мотивируя отказ проведением СВО и необходимостью соблюдать требования безопасности.

Ранее Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. По мнению общественного деятеля, во время одного из интервью артистка высказала в его адрес оскорбительные слова и допустила негативное отношение к СВО. В связи с этим он потребовал компенсацию морального вреда на сумму 5 миллионов рублей.

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