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23 сентября, 11:57

Город

Около 4 тыс лифтов заменили в столичных домах в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Порядка 4 тысяч лифтов заменили в домах в Москве в рамках программы капитального ремонта в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Как уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, всего до конца года планируется установить более 5,5 тысячи подъемников. Он напомнил, что с введения программы обновления лифтового хозяйства в Москве заменили свыше 55 тысяч лифтов.

Начиная с 2018 года лифты в домах меняют в год окончания 25-летнего срока службы. Старые подъемники демонтируют, устанавливая на их месте новые. Если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно для удобства жильцов. В домах устанавливают современное оборудование российского производства. Подъемники соответствуют всем критериям безопасности.

Соблюдение сроков эксплуатации строго контролируется, так как лифты являются оборудованием повышенной опасности, которое необходимо регулярно проверять и менять.

Ранее стало известно, что в исторических жилых домах в центре Москвы в рамках капремонта заменят 294 лифта. В частности, работы проходят в доме 50, строении 3, на Бакунинской улице. В здании два подъезда, в каждом из которых заменят по одному пассажирскому лифту.

Более 5 тысяч лифтов заменят в Москве в этом году

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