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23 сентября, 14:16

Происшествия

Суд отпустил экс-замначальника подмосковного ГУ МВД Малькова под домашний арест

Фото: 50.мвд.рф

Мосгорсуд изменил меру пресечения бывшему заместителю начальника ГУ МВД по Московской области генерал-майору Сергею Малькову с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Мальков принимал участие в заседании по видео-конференц-связи. Он будет освобожден из-под стражи, постановление направлено в СИЗО.

На изменении меры пресечения настаивала защита. Адвокат Сергей Гуров просил отпустить генерал-майора под домашний арест, указав, что в деле фигурирует только один рапорт старшего уполномоченного ОВД, составленный на основе приобретенного билета в отпуск "за пределы Московского региона, не за пределы Российской Федерации". Именно этот документ, по словам защитника, стал основанием для первоначального ареста.

Сергей Мальков и экс-начальник ФКУ ЦХиСО главка Алексей Суяров были задержаны 7 сентября по делу о хищении служебного моторного топлива, которое предназначалось для нужд полиции.

Фигурантами дела стали также председатель совета директоров ПАО "Евротранс" Игорь Мартынов, три топ-менеджера компании и начальник отдела ФКУ ЦХиСО Анна Левина. Малькова, Суярова и Левину уволили из органов внутренних дел и задержали вместе с Мартыновым.

Позже в отношении Малькова возбудили еще два уголовных дела. Его обвиняют в растрате. По информации следователей, ущерб от действий фигурантов составил более 1 миллиона рублей.

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