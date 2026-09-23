Автомобиль загорелся на дублере Ярославского шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

На дублере Ярославского шоссе в Москве загорелся автомобиль. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Сейчас из-за ЧП движение в сторону центра затруднено на 3 километра, в связи с чем водителей просят выбирать пути объезда.

Как уточнили в департаменте, инцидент произошел в районе дома 13, корпуса 2. На месте работают оперативные службы города, информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Удмуртии бензовоз загорелся после столкновения с легковым автомобилем. ДТП произошло на федеральной трассе вблизи деревни Миндерево Малопургинского района. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

До этого в Башкирии столкнулись два автомобиля, после чего один из них загорелся. В результате три человека погибли. Виновником аварии стал водитель Peugeot 206, который был лишен водительских прав.