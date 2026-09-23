Владелец торгового комплекса в Стерлитамаке задержан после пожара

Фото: МАХ/"Следком"

Владелец торгового комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке, где в результате крупного пожара погибли люди, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Он подозревается в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Мера пресечения будет избрана в четверг, 24 сентября.

По данным следователей, индивидуальный предприниматель не смог обеспечить надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации комплекса. С задержанным провели первоначальные следственные действия. Проводятся необходимые действия для сбора и анализа доказательств, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Пожар в четырехэтажном ТК "Солнечный" произошел 22 сентября. В результате ЧП 4 человека, среди которых были 3 сестры, погибли. Еще 7 человек пострадали.

Площадь возгорания составила 2,1 тысячи квадратных метров, из здания были эвакуированы 17 человек, включая ребенка. Предварительной причиной названа аварийная работа электросети.

Как сообщали СМИ, в момент ЧП системы пожаротушения и оповещения не сработали. Позже выяснилось, что комплекс не был оборудован системой автоматического пожаротушения. Кроме того, внутренняя отделка здания не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Вместе с тем проверку начала региональная прокуратура.

