Число погибших при пожаре в Стерлитамаке выросло до 4 человек

Фото: MAX/"МЧС Башкортостана"

Четыре человека погибли и еще четверо пострадали при пожаре в торговом комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Всех пострадавших госпитализировали. Открытое горение удалось ликвидировать после локализации на площади 2,1 тысячи квадратных метров.

О пожаре в ТК стало известно 22 сентября. Возгорание произошло в кирпичном четырехэтажном здании на улице Коммунистической, 70. На момент начала тушения из здания эвакуировали 17 человек, в том числе одного ребенка. Среди пострадавших три женщины и один подросток – один человек в реанимации, состояние остальных медики оценили как средней тяжести.

К ликвидации пожара привлекли 47 человек и 16 единиц техники. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура также проведет проверку о соблюдении правил пожарной безопасности.