Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке

Видео: MAX/"Стерлитамак Черный список"

Три человека погибли и четверо пострадали при пожаре в четырехэтажном торговом комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, из горящего здания на улице Коммунистической, доме 70, пожарные эвакуировали 17 человек, в том числе 1 ребенка. В настоящее время эвакуация людей продолжается.

К тушению привлечены 47 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС – 26 человек и 8 единиц техники.

Ранее пожар возник на мусоросортировочной станции в Щелкове. Изначально огонь охватил площадь 5 тысяч "квадратов", затем разросся до 9,4 тысячи. Позже пламя удалось локализовать.

Как уточнили в МЧС, пробы воздуха от Мособлмониторинга показали, что концентрация вредных веществ остается в пределах нормы, а на тушении работали 90 человек и 34 единицы техники. О пострадавших не сообщалось.