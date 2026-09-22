Захарова назвала отказ Стубба от переговоров с Россией первой здравой мыслью

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала отказ финского лидера Александра Стубба от роли переговорщика с Россией первой его здравой мыслью за последнее время.

Президент Финляндии ранее высказался об этом в интервью изданию Politico. В частности, он решил не брать на себя роль основного переговорщика от Европы по вопросам урегулирования украинского кризиса. По словам Захаровой, такое решение свидетельствует об адекватной самооценке политика, что является "шагом на пути к выздоровлению".

Ранее Стубб заявил об отсутствии угрозы НАТО со стороны России. По его словам, активность на российско-финской границе есть, однако вероятность военного конфликта остается низкой.

Он добавил, что некоторые европейские спецслужбы слишком остро реагируют и распространяют слухи о возможном ударе со стороны Москвы. Финский президент подчеркнул, что эти опасения не подтверждены.

