Температура ночью в Москве была выше нормы на 6 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве ночь на среду, 23 сентября, была аномально теплой: температура воздуха превысила климатическую норму на 6 градусов и соответствовала показателям июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, минимальная температура на опорной метеостанции ВДНХ составила 12,5 градуса, а в центре города, на Балчуге, – 13,4 градуса.

"В столице прошедшая ночь была по-летнему теплой", – отметил Тишковец.

Он добавил, что в Подмосковье теплее всего было в Сергиевом Посаде – 14,5 градуса, в Черустях – 14,3 градуса, а в Электроуглях – 14 градусов.

Днем 23 сентября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем. Температура воздуха будет в пределах от 17 до 19 градусов, в Подмосковье – от 17 до 22 градусов. Ночью температура в Москве понизится до 13 градусов.

При этом с 12:00 23 сентября до 06:00 24 сентября будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Аналогичное предупреждение объявили в Московской области.