Движение на центральных столичных улицах закроют 27 сентября из-за марафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта временно ограничат в центре столицы 27 сентября в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

С 08:00 до 17:30 будет закрыто движение на улицах:



Косыгина (от Университетской площади до Воробьевского шоссе);

Большой Дорогомиловской (боковой проезд);

Смоленской (в область);

Садовой-Кудринской;

Большой Садовой;

Садовой-Триумфальной;

Садовой-Каретной;

Тверской;

Балчуг;

Большой Ордынке;

Житной;

Крымский Вал;

Яузской;

Хамовнический Вал;

Лужники.

Также перекроют набережные: Новодевичью, Ростовскую, Кремлевскую, Николоямскую, Саввинскую, Гончарную, Подгорскую, Бережковскую, Яузскую, Устьинскую, Серебряническую, Полуярославскую, Костомаровскую, Берниковскую, Котельническую, Москворецкую, Раушскую и Лужнецкую.

Ограничения затронут бульвары: Петровский, Цветной, Рождественский, Сретенский, Тверской, Яузский, Новинский, Страстной, Чистопрудный, Покровский, Зубовский и Смоленский.

Кроме того, нельзя будет проехать по Малому Москворецкому, Костомаровскому, Бородинскому (в область), Малому Устьинскому, Большому Устьинскому и Крымскому мостам.

В перечне также переулки Большой Путинковский, Костомаровский и Лубочный, проезды Устьинский и Садовнический, Смоленская площадь, а также тоннели Маяковский и Октябрьский.

Дополнительные ограничения начнут действовать раньше. С 00:01 25 сентября до 16:00 27 сентября не будет проезда по Университетской площади у парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина. А 27-го числа с 00:01 до 13:00 закроют улицу Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади.

Также с 00:01 27 сентября до завершения мероприятия на указанных участках нельзя будет припарковаться. В связи с ограничениями водителей просят заранее планировать маршруты.



Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

13-й Московский марафон пройдет в столице 26 и 27 сентября. Для участников подготовили детский и взрослый забеги, а также студенческую и корпоративную эстафеты. В этом году в соревнованиях впервые примут участие порядка 43% зарегистрированных бегунов.

