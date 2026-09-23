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23 сентября, 08:25

Транспорт

Движение на центральных столичных улицах закроют 27 сентября из-за марафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта временно ограничат в центре столицы 27 сентября в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

С 08:00 до 17:30 будет закрыто движение на улицах:

  • Косыгина (от Университетской площади до Воробьевского шоссе);
  • Большой Дорогомиловской (боковой проезд);
  • Смоленской (в область);
  • Садовой-Кудринской;
  • Большой Садовой;
  • Садовой-Триумфальной;
  • Садовой-Каретной;
  • Тверской;
  • Балчуг;
  • Большой Ордынке;
  • Житной;
  • Крымский Вал;
  • Яузской;
  • Хамовнический Вал;
  • Лужники.

Также перекроют набережные: Новодевичью, Ростовскую, Кремлевскую, Николоямскую, Саввинскую, Гончарную, Подгорскую, Бережковскую, Яузскую, Устьинскую, Серебряническую, Полуярославскую, Костомаровскую, Берниковскую, Котельническую, Москворецкую, Раушскую и Лужнецкую.

Ограничения затронут бульвары: Петровский, Цветной, Рождественский, Сретенский, Тверской, Яузский, Новинский, Страстной, Чистопрудный, Покровский, Зубовский и Смоленский.

Кроме того, нельзя будет проехать по Малому Москворецкому, Костомаровскому, Бородинскому (в область), Малому Устьинскому, Большому Устьинскому и Крымскому мостам.

В перечне также переулки Большой Путинковский, Костомаровский и Лубочный, проезды Устьинский и Садовнический, Смоленская площадь, а также тоннели Маяковский и Октябрьский.

Дополнительные ограничения начнут действовать раньше. С 00:01 25 сентября до 16:00 27 сентября не будет проезда по Университетской площади у парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина. А 27-го числа с 00:01 до 13:00 закроют улицу Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади.

Также с 00:01 27 сентября до завершения мероприятия на указанных участках нельзя будет припарковаться. В связи с ограничениями водителей просят заранее планировать маршруты.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

13-й Московский марафон пройдет в столице 26 и 27 сентября. Для участников подготовили детский и взрослый забеги, а также студенческую и корпоративную эстафеты. В этом году в соревнованиях впервые примут участие порядка 43% зарегистрированных бегунов.

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