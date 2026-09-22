22 сентября, 16:26Общество
Около 18 тыс человек посетили летний кинотеатр на Северном речном вокзале
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко
Около 18 тысяч человек посетили сеансы в летнем кинотеатре "Кинопорт" на Северном речном вокзале с момента его открытия. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Всего там организовали более 190 сеансов. До конца октября они будут проходить с четверга по воскресенье.
Для посещения нужна предварительная регистрация. Гостям доступны пледы и подушки, бесплатные попкорн и лимонады на выбор, а также фотобудка.
Между тем 23 сентября в киносети "Москино" пройдут кинопоказы, приуроченные к 90-летию со дня рождения драматурга, сценариста и телеведущего Эдварда Радзинского. Зрителям покажут мелодрамы "Еще раз про любовь" и "Каждый вечер в одиннадцать". Вход на показы бесплатный, но необходима предварительная регистрация.
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