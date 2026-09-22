Около 18 тыс человек посетили летний кинотеатр на Северном речном вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Около 18 тысяч человек посетили сеансы в летнем кинотеатре "Кинопорт" на Северном речном вокзале с момента его открытия. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Всего там организовали более 190 сеансов. До конца октября они будут проходить с четверга по воскресенье.

Для посещения нужна предварительная регистрация. Гостям доступны пледы и подушки, бесплатные попкорн и лимонады на выбор, а также фотобудка.

Между тем 23 сентября в киносети "Москино" пройдут кинопоказы, приуроченные к 90-летию со дня рождения драматурга, сценариста и телеведущего Эдварда Радзинского. Зрителям покажут мелодрамы "Еще раз про любовь" и "Каждый вечер в одиннадцать". Вход на показы бесплатный, но необходима предварительная регистрация.