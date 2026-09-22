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22 сентября, 15:20

Происшествия

Водитель "Газели" спас двух девушек из горящего ТЦ в Стерлитамаке

Фото: МАХ/"МЧС России"

В Стерлитамаке во время пожара в торговом центре "Солнечный" водитель "Газели" помог спасти двух девушек с верхнего этажа здания. Об этом очевидица происшествия рассказала РИА Новости.

Женщина находилась внутри торгового центра, когда услышала крики мужчины, спустившегося с верхнего этажа. Она сразу выбежала на улицу и увидела, как "Газель" резко развернулась и поехала по встречной полосе к горящему зданию.

"Водитель подъехал близко к зданию, припарковался так, чтобы мужчины могли встать на кузов "Газели", они поставили лестницу и спустили с третьего этажа двух девушек. Оттуда уже шел дым", – рассказала женщина.

Тем временем в оперативных службах сообщили ТАСС, что погибшие при пожаре были отрезаны от выходов огнем и задымлением.

Возгорание в четырехэтажном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке произошло 22 сентября. Площадь пожара составила 2,1 тысячи квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано. Предварительно, причиной ЧП стала аварийная работа электрической сети.

Всего из здания удалось эвакуировать 17 человек, в том числе ребенка. Однако четыре человека, в том числе три сестры, погибли. Еще пять человек – подросток и четыре женщины – пострадали . Одна из девушек находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственным за обеспечение требований пожарной безопасности на объекте.

Прокуратура проверит соблюдение закона о пожарной безопасности, а также оценит действия уполномоченных органов, в том числе по принятию мер к недопущению возгораний и контролю за устранением ранее выявленных нарушений.

СМИ сообщили, что внутренняя отделка здания не соответствовала требованиям пожарной безопасности. Кроме того, в момент возникновения пожара системы пожаротушения и оповещения не сработали.

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