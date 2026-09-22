Число пострадавших при пожаре в Стерлитамаке возросло до пяти человек

Фото: МАХ/"МЧС России"

Число пострадавших при пожаре в торговом комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке возросло до пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Там уточнили, что за медицинской помощью обратилась еще одна девушка.

Пожар в ТК на Коммунистической улице произошел 22 сентября. Из здания эвакуировали 17 человек, включая одного ребенка. Четыре человека погибли.

Среди пострадавших также три женщины и один подросток. Один человек в реанимации, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

К тушению огня привлечены 47 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС – 26 человек и 8 единиц техники. Площадь возгорания достигла 2,1 тысячи квадратных метров, к настоящему моменту открытое горение ликвидировали. Тушение осложняется сложной планировкой здания.

