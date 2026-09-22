Власти Стерлитамака окажут помощь семьям погибших при пожаре в ТСК "Солнечный"

Фото: MAX/"МЧС Башкортостана"

Власти Стерлитамака окажут необходимую помощь родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в торгово-сервисном комплексе "Солнечный". Об этом сообщил глава администрации города Эмиль Шаймарданов в МАХ.

"В ближайшее время проведу заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, где будут приняты соответствующие решения. Буду держать вас в курсе происходящего", – заявил глава администрации.

Также, по его словам, ведется установление причины пожара. Глава города призвал жителей ориентироваться на официальную информацию.

О пожаре в ТСК стало известно днем 22 сентября. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 5 человек, еще 5 скончались. Кроме того, по данным СМИ, среди погибших числятся три родные сестры. Они работали в ателье, находившемся в здании.

В МЧС уточняли, что возгорание удалось локализовать на площади 2,1 тысячи квадратных метров. К ликвидации пламени привлечены 47 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС – 26 человек и 8 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура также организовала проверку.