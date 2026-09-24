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24 сентября, 10:30

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Fox11: в Лос-Анджелесе произошла вспышка тифа

В Лос-Анджелесе произошла вспышка тифа

Фото: depositphotos/dml5050

В Лос-Анджелесе госпитализировали 6 человек на фоне вспышки тифа, который переносят блохи. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеканал Fox11.

По данным санитарных властей, вспышка зафиксирована в районе Уилшир-Сентер. Отмечается, что семь человек заболели, шестеро из них доставлены в больницы. По этому факту проводится расследование.

В СМИ заявили, что рост заболеваемости совпал с увеличением численности крыс в городе, которые могут распространять бактериальную инфекцию.

Специалист по инфекциям Джеффри Клауснер из медицинской школы Университета Южной Калифорнии рассказал, что особую опасность заражения представляют ночлежки для бездомных. Кроме того, риск возникает при контакте с питомцами, например, уличными кошками.

Ранее в Таиланде призвали избегать укусов клещей из-за угрозы развития тяжелого лихорадочного синдрома с тромбоцитопенией (SFTS). Его инкубационный период составляет одну или две недели. Среди симптомов – высокая температура, головная боль, утомляемость, ломота в теле, тошнота, рвота или диарея.

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