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24 сентября, 10:49

Политика

Австралия расширила санкции в отношении России

Фото: 123RF.com/larichev89

Австралия внесла в антироссийские санкционные списки 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на австралийское министерство иностранных дел.

В ограничительный перечень попали экс-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили. Также санкции затронули детские лагеря "Смена", "Артек" и "Орленок", а вместе с ними – директора первых двух учреждений Игоря Журавлева и Константина Федоренко.

В списке оказались молодежное движение "Движение первых", региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и фонд патриотического воспитания молодежи "ВОИН".

Среди кредитных организаций в санкционный перечень вошли ООО "Банк Точка", АО "Почта Банк", АО АКБ "Ланта-Банк", АО "Банк Синара", ПАО АКБ "Абсолют Банк", ТКБ БАНК ПАО и ПАО "АК БАРС" БАНК.

Кроме того, ограничения затронули предприятия оборонной промышленности. Среди них – Военно-промышленная компания, Тульский оружейный завод, организация "Прибор" имени С. С. Голембиовского, ярославский моторный завод "Автодизель", Завод № 9 и Арзамасский машиностроительный завод.

Ранее Совет Евросоюза продлил персональные санкции против России до 22 сентября 2029 года. Ограничения применяются более чем к 3 тысячам физических и юридических лиц. В рамках пересмотра ограничительных мер Совет ЕС не стал продлевать рестрикции против трех граждан и одной организации, а также исключил из списка трех умерших.

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Сюжет: Санкции
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