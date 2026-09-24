Миколог Вишневский: маслята в Подмосковье растут только под соснами

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Маслята в Подмосковье можно встретить в сосновых лесах, особенно там, где растут молодые деревья. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на миколога, кандидата биологических наук Михаила Вишневского.

По его словам, искать маслята под другими породами деревьев бессмысленно – эти грибы связаны исключительно с соснами. Подходящие места для их сбора – сосновые посадки возрастом примерно от 20 до 100 лет.

Осенний сезон для этих грибов продолжается до октября, а начинается еще в июне. В это время маслята чаще бывают крепкими – с наступлением холодов насекомые становятся менее активными. Обыкновенный масленок относится к съедобным трубчатым грибам. Его отличительная особенность – блестящая шляпка с маслянистой поверхностью.

Подмосковные грибники отмечают, что за полчаса можно найти около 3 килограммов маслят. Отмечается, что в Московской области эти грибы собирают рядом со станциями Морозки, Икша, Некрасовская, Турист, Семхоз, Луговая, Калистово и Софрино, а также в Мещерских болотах.

Много маслят встречается и на юго-востоке региона, в том числе в Луховицах. Однако там стоит учитывать, что более половины найденных грибов могут быть червивыми.

Грибной сезон в России может продолжаться до конца октября, если не наступит резкое похолодание. По словам старшего научного сотрудника лаборатории ботаники ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН, кандидата биологических наук Надежды Бухаровой, некоторые виды грибов встречаются круглый год, например трутовики, а зимний опенок растет только в холодный сезон. Основную часть грибного урожая – обабки, сыроежки и маслята – обычно собирают с конца июля до сентября или середины октября. Биолог отметила, что сроки сбора изменились с учетом климатических перемен последних лет.