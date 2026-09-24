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24 сентября, 10:33

Происшествия

Медведь убил мужчину в Вологодской области

Фото: МАХ/"Вологодский Следком"

Пожилой житель села Устья погиб при нападении медведя в Усть-Кубинском округе Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел 22 сентября, когда 73-летний мужчина охотился на территории лесничества в районе деревни Ивановское. От полученных травм он скончался на месте.

Тело пенсионера нашли вечером 23 сентября во время поисковых мероприятий. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Туве медведь напал на туриста из Москвы, который приехал на рыбалку на реку Большой Енисей в Тоджинский район. Пострадавшего доставили в больницу.

По словам главы Госкомохотнадзора республики Артыша Салчака, у путешественника были вырваны мягкие ткани лица. Позднее состояние мужчины ухудшилось, он скончался в медучреждении.

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