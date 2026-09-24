Пять россиян выступят на турнире по спортивной гимнастике во Франции

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Пять российских спортсменов примут участие в турнире по спортивной гимнастике World Challenge Cup, который пройдет в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

На соревнованиях выступят Варвара Белова, Матвей Акиньшин, Тимофей Акиньшин, Илья Заика и Алексей Ростов. Турнир будет проводиться только на отдельных снарядах, без многоборья.

Соревнования во Франции состоятся 26–27 сентября.

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) в мае снял ограничения с российских спортсменов, допустив их до турниров с флагом и гимном. Это решение распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Кроме того, World Gymnastics призвала не ограничивать в правах российских спортсменов, однако уточнила, что на отдельных соревнованиях возможны исключения.