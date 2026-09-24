В Бурятии ликвидировали 260 представлявших угрозу медведей

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Специалисты в Бурятии отстреляли 260 медведей, которые выходили к населенным пунктам и создавали угрозу для местных жителей. Об этом ТАСС заявил глава республики Алексей Цыденов на Совете Дальневосточного федерального округа.

"В этом году аномальная ситуация с медведями. У нас уже 260 медведей отстрелено в населенных пунктах и прилегающей территории – это те, которые представляли непосредственную угрозу для людей. Это для нас аномально", – сказал собеседник агентства.

Цыденов уточнил, что в настоящее время ситуация стабильная и находится под контролем. Пока специалисты отслеживали хищников, некоторые деревенские школы в лесной зоне переводили на дистанционное обучение.

Глава Бурятии также назвал несколько причин необычного поведения зверей. Во-первых, из-за крупных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке животные покидают привычные места обитания. Во-вторых, в этом году был неурожай: холодные май и июнь привели к тому, что ягоды и орехи не созрели, и медведи пошли к людям в поисках пищи, рассказал он. По его словам, 90% медведей составляют молодые особи.

Ранее в Хакасии уничтожили 125 бурых медведей. Мероприятия провели в рамках регулирования численности этих хищников. В частности, 41 медведь обезврежен в Абазе, 32 – в Саяногорске, 17 – в Таштыпском районе, 14 – в Аскизском районе. В остальных районах цифры были меньше.

