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24 сентября, 10:45

Шоу-бизнес

Актер из "Сумерек" Тейлор Лотнер впервые стал отцом

Фото: AP Photo/John Amis

Американский актер Тейлор Лотнер, известный по роли Джейкоба в серии фильмов "Сумерки", впервые стал отцом. Об этом он написал в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

У актера родилась дочь. К публикации Лотнер прикрепил фотографию новорожденной. К фото он написал: "Одна неделя любви к нашей дорогой маленькой Ленни. Леннон Тейлор Лотнер".

Лотнер сыграл оборотня Джейкоба Блэка в серии фильмов "Сумерки". Также он снимался в сериалах "Королевы крика" и "Вечное лето".

Ранее актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу "Очень странные дела", стала мамой во второй раз. Звезда разместила фотографию, на которой запечатлена рука новорожденного. На пальце актрисы видно кольцо с надписью "мама".

По данным журналистов, знаменитость и ее муж Джейк Бонджови вновь усыновили ребенка. Первую девочку супруги удочерили в августе 2025 года.

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