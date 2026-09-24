The Sun: в Венеции пара занялась сексом в водном такси на глазах у пассажиров

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В Венеции полиция начала расследование после того, как в интернете появилось видео, на котором молодая пара занимается сексом в водном такси в присутствии других пассажиров, сообщает The Sun.

Инцидент случился, когда лодка двигалась от площади Святого Марка к Пьяццале Рома. На кадрах запечатлено, как мужчина раздевает девушку и прижимает ее к прозрачной стеклянной двери катера, при этом рядом находятся другие пассажиры.

Один из возмущенных очевидцев записал все на телефон и опубликовал ролик в Сети. Он вызвал широкий резонанс, из-за чего ситуацией заинтересовались правоохранители.

За подобное поведение в публичном месте в Италии паре грозит штраф размером до 29 тысяч евро – это около 2,8 миллиона рублей.

Ранее пожилые супруги попытались заняться сексом в лайнере Copa Airlines, следовавшем из Панамы в город Росарио в Аргентине. После жалобы стюардесса доложила старшему бортпроводнику, а тот сообщил в правоохранительные органы. В результате 55-летний мужчина и 60-летняя женщина были арестованы. Авиакомпания может ввести против супругов санкции или запретить им пользоваться своими рейсами.

