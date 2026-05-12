12 мая, 19:57Происшествия
Пожилых супругов из Панамы арестовали за попытку заняться сексом в самолете
Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com
Пожилые супруги попытались заняться сексом в самолете авиакомпании Copa Airlines, за что были арестованы. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание La Nacion.
Инцидент случился 9 мая на рейсе из Панамы в город Росарио в Аргентине. Пассажиры самолета заметили полуобнаженную пару.
После того как стюардесса получила жалобу, она сообщила об этом старшему бортпроводнику, который передал информацию в правоохранительные органы. В результате 55-летний мужчина и 60-летняя женщина были арестованы.
Авиакомпания может наложить на супругов санкции или запретить им пользоваться рейсами. Более того, их могут внести в "черный список" перевозчика.
Ранее юрист Ярослав Остапенко предупредил, что интим на борту может грозить штрафом. Он объяснил, что в российском законодательстве нет статьи, которая запрещала бы заниматься сексом в туалете самолета, однако вопрос может оцениваться через статью о мелком хулиганстве.
Остапенко добавил, что в международных рейсах важно учитывать юрисдикцию.