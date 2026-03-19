AsiaOne: полицейские в Китае задержали пару за секс на глазах у прохожих

Фото: x.com/Ivan_Aleksndr

В китайском городе Чанша, столица провинции Хунань, задержали пару, занявшуюся сексом на глазах у прохожих, сообщает "Радио 1" со ссылкой на AsiaOne.

Инцидент произошел 15 марта. Предварительно, 35-летняя женщина танцевала в общественном месте в откровенном наряде, после чего начала разговаривать с мужчиной. После этого они неожиданно вступили в половую связь прямо на улице.

Очевидцы сняли случившееся на видео, оно быстро разлетелось по интернету и стало "вирусным". Кроме того, ролик набрал большое количество просмотров на разных платформах.

Правоохранители уже установили нарушителей порядка и задержали их. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в Индонезии 21-летняя девушка потеряла сознание во время публичной порки за аморальное поведение. Ее приговорили к 140 ударам палкой, ее партнер получил аналогичное наказание. Во время порки она плакала и потеряла сознание, после чего ее унесли в автомобиль скорой помощи.

