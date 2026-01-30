Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 17:28

В мире
Главная / Новости /

SCMP: в Китае суд обязал женщину извиниться перед мужем и его любовницей

В Китае суд заставил женщину извиняться перед мужем и его любовницей

Фото: 123RF.com/havucvp

Суд китайской провинции Хэнань заставил женщину по имени Ню На извиняться перед мужем и его любовницей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Выяснилось, что женщина уличила супруга в измене, поэтому решила отомстить ему за предательство. Она размещала в соцсетях публикации с ироничными комментариями в адрес мужа и его любовницы.

В одной из публикаций женщина рассказала про измену и обозначила, где работает мужчина. Помимо этого, она опубликовала иные подробности из жизни супруга.

В результате мужчина подал в отношении жены судебный иск и выиграл разбирательство. Женщину вынудили в течение 15 дней публиковать в Сети извинения, которые будут проверяться инстанцией.

Кроме того, женщина должна была публично покаяться перед мужем и его любовницей, так как речь шла о защите репутации мужчины и его новой пассии. Также выяснилось, что его работодатель отстранил его от трудовой деятельности.

Ранее китаянке пришлось выплатить семье любовника компенсацию из-за того, что он умер после секса с ней. Мужчина по фамилии Чжоу проводил с ней время в отеле. После интимной близости он скончался прямо в номере, причиной стал острый инфаркт миокарда.

Жена и ребенок Чжоу обратились в суд, запросив возмещение морального ущерба и расходов на похороны в размере 86 тысяч долларов.

Читайте также


за рубежом

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика