SCMP: в Китае суд обязал женщину извиниться перед мужем и его любовницей

Суд китайской провинции Хэнань заставил женщину по имени Ню На извиняться перед мужем и его любовницей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Выяснилось, что женщина уличила супруга в измене, поэтому решила отомстить ему за предательство. Она размещала в соцсетях публикации с ироничными комментариями в адрес мужа и его любовницы.

В одной из публикаций женщина рассказала про измену и обозначила, где работает мужчина. Помимо этого, она опубликовала иные подробности из жизни супруга.

В результате мужчина подал в отношении жены судебный иск и выиграл разбирательство. Женщину вынудили в течение 15 дней публиковать в Сети извинения, которые будут проверяться инстанцией.

Кроме того, женщина должна была публично покаяться перед мужем и его любовницей, так как речь шла о защите репутации мужчины и его новой пассии. Также выяснилось, что его работодатель отстранил его от трудовой деятельности.

