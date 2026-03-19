Минпросвещения РФ увеличит число посещающих продленку детей

По меньшей мере 17,6% учеников 1–4-х классов должны посещать группы продленного дня (ГПД) к 2030 году. Такой план поставил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает газета "Известия".

На сегодняшний день в ГПД занимаются уже свыше 1,43 миллиона детей. Там за ними не только присматривают, но обеспечивают образовательный и воспитательный аспект, уточнил глава Минпросвещения.

Министр также обратил внимание на продолжающийся стабильный рост школьников, посещающих группы продленного дня, что, по мнению Кравцова, говорит об их востребованности. В частности, в начале учебного года 2024/25 в ГПД обучались 16,48% детей, а всего в стране работало порядка 49 тысяч таких групп.

Сейчас власти РФ рассматривают возможность введения единого механизма записи ребенка на продленку в школе. Депутат ГД Яна Лантратова предложила реализовать инициативу через цифровые сервисы, с предоставлением родителям информации о режиме работы, содержании программ и педагогах.

Вместе с тем парламентарий сочла необходимым организовать регулярную оценку удовлетворенности родителей качеством групп продленного дня. В частности, планируется проводить ежегодные опросы о качестве продленки.