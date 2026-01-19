Зампред комиссии ОП Москвитина предложила продлить работу детсадов до 20:00

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Работу детских садов в России следует продлить до 20:00. С такой инициативой выступила зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина, передает РИА Новости.

По мнению Москвитиной, нынешний график работы дошкольных учреждений сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей.

"Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома", – отметила собеседница агентства.

Проблему режима работы детсадов она назвала крайне актуальной, пояснив, что часы их работы часто заканчиваются раньше трудового дня родителей, которым еще необходимо время на дорогу. При этом бабушки и дедушки также зачастую работают, указала Москвитина.

Она добавила, что несоответствие графиков работы детсадов и родителей оказывает влияние на демографию, так как многие вынуждены полностью отдаваться работе и повседневным бытовым задачам, из-за чего не планируют рождение детей.

Ранее в Госдуме предложили ввести горячие ужины на продленке в школах. Депутаты отмечали, что такие приемы пищи могут финансироваться за счет родителей. Это сделает меру экономически обоснованной и не создаст чрезмерной нагрузки на бюджет. При этом для многих работающих родителей продленка в школе является необходимой частью образовательного процесса.

