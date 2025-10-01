Эксперт Снегуров: перегрузка школьников никуда не денется при начале учебы с 09:00

Фото: depositphotos/fabian19

Перегрузка школьников никуда не денется при начале учебы в 09:00, потому что число уроков не уменьшится. Такое мнение Москве 24 озвучил заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Так он прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект, предлагающий перенести начало учебного дня на 09:00 и закрепляющий 5-дневную учебную неделю. Думский депутат Сергей Леонов объяснил, что перенос начала уроков позволит детям выспаться, а их родителям – отвезти их в школу перед работой.

"Следует отметить, что сейчас в некоторых школах учебный день начинается в разное время: в 08:00, 08:30, а также в 09:00. Если рассматривать вопрос с психофизиологической составляющей ребенка, более позднее начало учебного дня может пойти на пользу", – сказал Снегуров.

По его словам, многие дети до начала уроков не успевают позавтракать, а на занятиях постоянно зевают и "выглядят измученными". Однако такое состояние у них будет, даже если дать им возможность спать до 10:00.

Учитель уточнил, что некоторые родители приводят детей в школы намного раньше начала учебы, чтобы успеть добраться до работы. В этом случае психофизиологическое здоровье входит в конфликт с социальными причинами.

Более того, из-за переноса начала учебного дня придется сдвигать расписание внешкольных мероприятий: посещение музыкальной школы, кружков, спортивных занятий, секций. Их расписание уже подстроено под учебный день, отметил эксперт.

"Бывает, что некоторые (школьники. – Прим. ред.) пропускают первые уроки из-за того, что проспали, но к этому надо относиться лояльно. Многие поздно возвращаются с кружков и секций, а потом садятся за уроки. Также некоторые дети участвуют в соревнованиях, принося школе спортивные достижения. К таким ученикам тоже нужно относиться с пониманием", – заключил Снегуров.

Массовое внедрение единых школьных учебников начнется с 1 сентября 2028 года, сообщил ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он пояснил, что переход на государственные учебники будет поэтапным. С 2027-го уже представят пособия по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе.