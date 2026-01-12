Жена Николаева призналась, что набрала 4 кг во время новогодних праздников

Фото: legion-media.com/ТАСС/Александр Щербак

Супруга композитора и певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова призналась, что цифра на весах после новогодних праздников ее не порадовала. Об этом сообщает "Радио 1".

Певица также обратилась к поклонникам и поинтересовалась, как затяжные праздники отразились на них.

"Плюс 4 килограмма за новогодние праздники! Ужас! А как у вас?" – написала она в соцсетях.

Иногда звезды в погоне за стройным телом доходят до крайних мер, чем привлекают внимание обеспокоенных поклонников. Ранее из-за резких изменений во внешности пользователи Сети подозревали анорексию у дочери Дмитрия Маликова Стефании.

В личном блоге девушка публиковала видеоролики с результатами тренировок, демонстрируя сухие мышцы и выраженную худобу. Подобные подозрения также высказывались в отношении Екатерины Варнавы, Марии Погребняк и других медийных личностей.