18 марта, 14:23

Эксперт Воронова: обработку от вредителей нужно проводить уже после схода снега

Россиян предупредили о нашествии колорадского жука, гусениц и тли

Фото: 123RF.com/viacheslavzhedankov

Нашествие колорадского жука, клещей, тли, белокрылок и различных гусениц ожидается из-за теплой погоды. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"По климатическим условиям Москвы и средней полосы саранча не приживается – ей нужны более теплые и сухие регионы. Отдельные особи могут залететь, но нашествия точно не будет. Однако это не значит, что садоводам можно выдохнуть: из-за снежной зимы привычных вредителей станет гораздо больше обычного", – заявила эксперт.

По словам специалиста, для спасения будущего урожая необходимо начинать обработку вскоре после схода снега, обрабатывая голые ветви специальными средствами на основе липких компонентов от зимующих вредителей.

От клещей необходимо использовать акарицидные препараты, так как обыкновенные инсектициды на них не действуют. Дополнительную обработку от вредителей Воронова рекомендовала провести после того, как начнут распускаться почки листьев и цветов. Главное, отметила эксперт, начать борьбу с насекомыми вовремя, а также не пренебрегать народными методами, которые также эффективны в ряде случаев.

Ранее сообщалось, что на фоне аномально теплой погоды в Центральной России слепни вылезли из личинок на месяц раньше срока. Укус насекомого может вызывать сильную боль, покраснение и зуд. В некоторых случаях встреча со слепнем заканчивается острой аллергической реакцией – отеком Квинке и головокружением.

В Москве и Подмосковье проснулись клещи

