Змеи выйдут из спячки в Москве при среднесуточной температуре 8–10 градусов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

С приходом весны и сходом снега в Москве могут появляться единичные змеи, однако их массовое пробуждение произойдет, когда среднесуточная температура воздуха установится около 8–10 градусов. Об этом Агентству "Москва" рассказал начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Он уточнил, что в столице обитают обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. Ужи чаще встречаются возле водоемов и влажных низин, где охотятся на лягушек. Гадюки, в свою очередь, предпочитают сухие и хорошо прогреваемые места, например лесные поляны. После зимовки змеи активно ищут пищу, поэтому могут появляться на тропинках.

Брачная активность у рептилий начинается при температуре воздуха около 18–20 градусов – обычно в конце апреля или начале мая. В этот период змеи могут быть менее осторожными, поскольку заняты поиском партнера.

Кунафин подчеркнул, что они не проявляют агрессии к человеку и стараются уползти при встрече. Гадюка может укусить только в случае самообороны при прямом контакте.

Если же человек все-таки замечает змею, ему следует остановиться и позволить ей уйти, сохранив дистанцию не менее 5–10 метров. При этом не стоит трогать рептилию руками или палкой.

Все виды змей, обитающие в Москве, находятся под особой охраной, подчеркнул Кунафин.

Вместе с тем после зимовки в первой половине марта в столицу возвращаются грачи, скворцы и жаворонки. В начале весны в Москву также прилетают чибисы, кулики и полевые жаворонки. Встретить этих птиц можно около водоемов или полей.