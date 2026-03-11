Зрители онлайн-трансляций из Московского зоопарка смогут ответить на вопросы о пумах

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Зрители онлайн-трансляции из Московского зоопарка могут принять участие в новой викторине о пумах, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Викторина подготовлена совместно с проектом "Активный гражданин". Участникам предстоит понаблюдать за самцом пумы и прочитать интересные факты об этих животных, после чего проверить знания в интерактивном формате.

Пумы, которых также называют кугуарами, являются уникальными представителями семейства кошачьих, которые могут приспосабливаться к самым разным условиям обитания. О них много лет заботятся специалисты Московского зоопарка: на старой территории в экспозиции "Кошачий ряд" обитает серо-рыжий самец, с которым можно познакомиться благодаря онлайн-трансляциям из его уличного вольера.

Интерактивная викторина поможет не только закрепить, но и расширить знания о кугуарах. Она включает 8 вопросов, которые касаются как особенностей внешнего вида, так и условий содержания в Московском зоопарке. Отдельные вопросы касаются и героя эфира.

Подготовиться помогут познавательные материалы, размещенные на странице трансляции, на официальном сайте зоопарка и в его аккаунтах в социальных сетях.

Пройти викторину можно на странице с эфиром, а также на сайте или в мобильном приложении проекта "Активный гражданин". За правильные ответы можно получить до 50 баллов городской программы лояльности "Миллион призов" – для этого нужно авторизоваться на портале mos.ru до прохождения викторины или подтвердить номер телефона, привязанный к профилю, после ее завершения.

Баллы можно использовать для того, чтобы получить товары и услуги партнеров программы, пополнить карту "Тройка" или направить их на благотворительность.

Ранее зрителям онлайн-трансляций из Московского зоопарка стала доступна новая викторина о малайских медведях. На странице трансляции, а также в соцсетях зоопарка можно найти интересные факты о жизни этих животных, благодаря которым получится лучше их узнать. Всего желающим проверить свои знания предстоит ответить на 8 вопросов, выбрав правильный вариант из нескольких предложенных.

