11 марта, 17:31

Политика

Нефтехранилища повреждены после удара по оманскому порту Салала

Фото: 123RF.соm/masterkuz2018

В результате удара по оманскому порту Салала были повреждены нефтехранилища, сообщила компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности.

Утверждается, что над объектом зафиксировано два столба дыма, а один из силосов (специальный бункер. – Прим. ред.) охвачен огнем. Портовая охрана посоветовала пришвартованным судам подготовиться к отплытию.

В Салале в момент ЧП было 19 судов. При этом не поступало сообщений о повреждении торговых кораблей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и военным базам Вашингтона, расположенным в регионе.

Вместе с тем израильские военные объявили о начале волны атак по военным объектам в Иране. Уточнялось, что Израиль и США обстреляли кварталы Тегерана, в которых расположены нефтехранилища.

Иранское общество "Красный Полумесяц" предупредило население об угрозе кислотных дождей после ударов по нефтехранилищам. Спасатели настоятельно рекомендовали не выходить из дома, а на улице – искать укрытие. Если капли попали на кожу, нельзя их тереть – это лишь усилит проникновение химикатов.

Иранские военные нанесли удары по двум судам, которые могут быть связаны с Израилем и США

