Российский Минздрав разработал проект о внесении онковакцин в программу ОМС

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в России на 2026 год будет расшириться. В нее добавят вакцинные препараты от рака, сообщает ТАСС со ссылкой на проект соответствующего постановления Минздрава РФ.

"Раздел III перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи <…> дополняется новыми персонализированными методами лечения пациентов с онкологическими заболеваниями", – говорится в пояснительной записке.

В частности, в программу добавят лекарственную противоопухолевую терапию с применением персонализированных мРНК‑вакцин и персонализированную пептидную вакцину "Онкопепт". В перечень также войдет клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных компонентов.

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев ранее рассказал, что лечение онкологического заболевания в среднем обходится в несколько миллионов рублей. При этом подавляющее большинство пациентов могут получить помощь бесплатно в рамках ОМС. Это относится и ко многим высокоэффективным лекарствам.