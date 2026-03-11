Форма поиска по сайту

11 марта, 22:01

Прокуратура начала проверку после гибели 4 человек на станции Маленковская МЖД

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Проверка организована после смертельного травмирования электропоездом 4 человек на станции Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 11 марта. В рамках проверки ведомство даст оценку исполнения требований закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

На место происшествия уже выдвинулся Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков и его заместитель Сергей Коврыгин. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

По информации МЖД, погибшие нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

"В связи с произошедшим в пути были задержаны несколько пригородных поездов в Москву и область. В настоящее время движение электропоездов на Ярославском направлении осуществляется в штатном режиме", – добавил перевозчик.

Как рассказал Агентству "Москва" источник, погибли мужчины старше 40 лет.

Ранее легковой автомобиль врезался в двери выхода № 9 станции "Пражская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена. Пассажиров в момент аварии не было. В связи со случившемся выход был временно закрыт.

происшествиятранспорт

