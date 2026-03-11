Форма поиска по сайту

11 марта, 18:18

Политика

В Кремле назвали тревожными данные об атаках на КС "Русская" и "Береговая"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тревожными сведения о попытках Киева атаковать дронами компрессорные станции "Русская" и "Береговая", которые обеспечивают работу "Турецкого потока" и "Голубого потока" соответственно.

Пресс-секретарь президента России указал, что Москва передавала турецким партнерам информацию о планах Украины реализовать диверсии на трубопроводах в Черном море.

Песков также заявил, что данные атаки демонстрируют натуру и сущность Украины, в том числе в период мирового энергокризиса, который связан с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Представитель Кремля назвал безответственными подобные действия со стороны киевского режима.

Компрессорная станция "Русская" была атакована средствами воздушного нападения 11 марта. Накануне были нанесены удары по КС "Береговая" и "Казачья". В ПАО "Газпром" указали, что эти объекты обеспечивают надежность экспортных поставок газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".

По данным компании, с 24 февраля ее объекты на юге страны подверглись атакам 12 раз. Тем не менее все удары удалось отразить.

В Минобороны России уточнили, что Украина нанесла удары дронами по компрессионным станциям, чтобы остановить поставки газа европейским потребителям.

