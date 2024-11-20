Spiegel: Залужный планировал взорвать "Турецкий поток", но операция провалилась

Фото: ТАСС/AP

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный собирался совершить теракт против газопровода "Турецкий поток", соединяющего Россию и Турцию. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на новую информацию о диверсии на "Северных потоках".

По информации издания, Залужному понравилась запланированная операция "Диаметр" (кодовое название для диверсии на "Северных потоках". – Прим. ред.), поэтому он предложил расширить ее на "Турецкий поток", который расположен в Черном море.

Журналисты предполагают, что бывший главком ВСУ "мыслил даже масштабнее, чем другие украинские командиры" и собирался осуществить две операции одновременно.

"Но атака против "Турецкого потока" впоследствии провалится. В итоге все внимание будет сосредоточено на "Северном потоке", – сказано в материале.

В сентябре прошлого года Владимир Путин заявлял о постоянных попытках атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) газопровод "Турецкий поток" со стороны черноморских портов Украины. Защиту газопроводов обеспечивает Военно-морской флот России, уточнял президент.

