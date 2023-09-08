У РФ есть сведения о попытках взорвать "Турецкий поток" и "Голубой поток" – Лавров

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

У России есть сведения, которые указывают на то, что газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море пытались взорвать. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова на встрече с представителями Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве РФ в Бангладеш.

"Мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые использовались для запуска этих аппаратов надводных и подводных для атаки не только наших судов военных, но и гражданских", – отметил Лавров.

Как он утверждает, атаковать пытались военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопроводов.

"Они стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали "Северные потоки", – добавил глава МИД РФ.

Также Лавров подчеркнул, что Украина использовала гуманитарные коридоры в Черном море для атаки гражданских и военных судов РФ, которые охраняли энергетические объекты.

По упомянутым газопроводам Россия поставляет топливо в Турцию. По ним с начала 2023 года РФ направила Турции порядка десяти миллиардов кубометров газа. Как ранее заявил президент РФ, попытки атаковать объекты фиксировались морским флотом из черноморских портов Украины.