Путин заявил о готовности поставлять газ в другие страны транзитом через Турцию

Фото: depositphotos/63ru78

Россия готова поставлять газ транзитом через Турцию в другие страны. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе общения с журналистами президент РФ выразил надежду, что Россия и дальше будет являться для Турции надежным поставщиком газа. Он подчеркнул, что, несмотря на дешевизну топлива, оно отвечает всем требованиям эффективности и экологичности.

"Готовы экспортировать транзитом через Турцию потребителям в третьи страны", – сказал Путин.

По словам российского лидера, с января по август 2023 года Москва поставила Анкаре более десяти миллиардов кубометров газа. При этом в прошлом РФ поставила Турции по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" 21 миллиард кубометров топлива.

В рамках реализации проекта газового хаба между странами "Газпром" уже передал компании "Боташ" проект дорожной карты, заявил Путин. Сейчас перед ответственными лицами стоят задачи в формировании рабочей группы, согласовании правовых рамок функционирования будущего объекта, а также схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа.

До этого российский лидер отметил хорошие темпы развития взаимоотношений между странами и выразил надежду, что в ближайшее время им удастся завершить переговоры по созданию газового хаба. Объект, который планируется построить в Турции, по мнению Путина, сделает ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной.



Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились