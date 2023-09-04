Ушаков прокомментировал планирующийся визит Путина в Китай

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Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков прокомментировал планирующийся визит Владимира Путина в Китай, передает РИА Новости.

"Там было приглашение... Пока еще не было об этом конкретно разговора. Пока еще трудно сказать, потому что, видите, мы сейчас не поехали на "двадцатку", не поехали на БРИКС. Как обстоятельства будут складываться", – отметил Ушаков.

По его словам, поездка Путина зависит от многих факторов.

В пятницу, 1 сентября, Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" заявил, что в ближайшее время встретится с председателем Китайской Народной республики Си Цзиньпином. Российский лидер добавил, что стороны обсудят несколько вопросов, в том числе и гуманитарные контакты.

До этого Ушаков заявил, что президент РФ планирует посетить Китай в октябре во время форума "Один пояс – один путь", который направлен на активизацию международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала.

В ходе визита Путина в Китай в октябре будут подписаны совместные документы – МИД КНР