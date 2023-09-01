Путин анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином

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Владимир Путин заявил, что в ближайшее время он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил во время открытого урока "Разговор о важном".

"Достаточно скоро у нас будут мероприятия и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики", – рассказал президент России.

Российский лидер добавил, что стороны обсудят несколько вопросов, в том числе и гуманитарные контакты.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин согласился совершить первый международный визит в Китай с момента выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на его арест. Отмечается, что российский лидер поучаствует в КНР в форуме "Один пояс – один путь", который пройдет в октябре 2023 года. Приглашение на мероприятие он получил от председателя Китая Си Цзиньпина.

При этом тогда подтверждения от официальных лиц России или Китая о визите Путина в КНР не было.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре во время форума "Один пояс – один путь", который направлен на активизацию международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала.

В ходе визита Путина в Китай в октябре будут подписаны совместные документы – МИД КНР