Ушаков заявил, что Путин планирует посетить Китай осенью

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Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре во время форума "Один пояс – один путь". Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай", – передает ТАСС слова помощника главы российского государства.

Ушаков рассказал и о планирующихся контактах главы России с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подтвердил, что у российской и турецкой стороны есть планы о визите Путина в Турцию. По его словам, рассматривался вариант поездки в августе, но упоминались и другие варианты. Однако конкретные даты и сроки посещения страны не были обозначены.

"Был упомянут август, упоминались и другие варианты, но мы конкретно к этой работе еще не приступили. Хотя мы имеем в виду, что наш президент обещал Эрдогану приехать в Турцию. Обещание было дано сразу после победы президента Турции на последних выборах", – сказал Ушаков.

Также помощник российского лидера отметил, что пока не определен формат участия Путина в саммите Группы двадцати (G20). Ушаков не исключил возможность поездки Путина в Индию.

Ранее Ушаков заявил, что на саммите "Россия – Африка" Путин проведет несколько отдельных встреч с каждым из лидеров африканских стран.

По его словам, на саммит должны прибыть 17 глав государств Африканского континента, а лично с Путиным проведут переговоры президенты Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Египта, Ливии, Камеруна, руководители Мозамбика и другие. На саммит в том числе прибудут делегации из 49 стран Африканского континента, добавил Ушаков.