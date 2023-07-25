На саммите "Россия – Африка" Путин проведет личные встречи со всеми лидерами

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На саммите "Россия – Африка" Владимир Путин проведет несколько отдельных встреч с каждым из лидеров африканских стран, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Будут многочисленные двусторонние встречи, наш президент планирует встретиться с каждым лидером африканских государств", – сказал он.

По его словам, на саммит должны прибыть 17 глав государств Африканского континента, а лично с Путиным проведут переговоры президенты Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Египта, Ливии, Камеруна, руководители Мозамбика и другие.

На саммит в том числе прибудут делегации из 49 стран Африканского континента, добавил Ушаков.

"По состоянию на сегодняшний день свое участие подтвердили 49 стран из 54. При этом 27 стран – на уровне первых и вторых лиц, то есть я упомяну, что это 17 глав государств, 5 вице-президентов, 4 главы правительства, 1 глава парламента", – отметил помощник президента РФ.

Также 26 июля в Санкт-Петербурге Путин проведет встречу с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом сначала в составе делегаций, а после главы стран пообщаются на совместном завтраке, добавил Ушаков.

В этот же день российский лидер проведет переговоры с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщил он.

"Вечером 26 июля президент встретится с президентом Египта ас-Сиси. Они вместе выступят перед журналистами в начале встречи, потом встреча продолжится в формате обеда", – отметил Ушаков.

Помощник президента рассказал, что на следующий день, 27 июля, у Путина состоится рабочий завтрак с руководителями региональных организаций африканских стран, который пройдет после заседания экономического форума "Россия – Африка".

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявлял, что на предстоящем саммите, который состоится 27–28 июля, Россия предложит африканским партнерам варианты решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки.

До этого российский лидер написал статью, в которой отмечалось, что отношения между РФ и Африкой обладают прочными корнями и всегда отличались стабильностью и доброжелательностью. Он подчеркнул, что в Москве дорожат дружбой с африканскими странами.



В МИД рассказали о взаимодействии России и Африки после прекращения зерновой сделки