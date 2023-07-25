РФ предложит Африке решение проблем с продовольствием на саммите в Санкт-Петербурге

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Россия предложит странам Африки решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки на саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ, главу секретариата форума партнерства "Россия – Африка" Олега Озерова.

Он уточнил, что в рамках саммита запланирована дискуссия по вопросам стабильности рынка удобрений и международной продовольственной безопасности.

"Естественно, это будет не только обсуждение, но обсуждение с предложением решения для африканских государств с тем, чтобы они уехали из Санкт-Петербурга с ясным пониманием того, как будут решаться эти проблемы", – добавил дипломат.

Он подчеркнул, что РФ уже направила несколько партий удобрений в Малави и Кению. Также Озеров выразил уверенность, что у России всегда есть возможность договориться с африканскими странами по данным вопросам.

Ранее Владимир Путин заявил, что, несмотря на антироссийские санкции, РФ будет и дальше активно работать над поставками зерна, продовольствия и удобрений в Африку. Помимо этого, как добавил президент РФ, в этом году в стране вновь ожидается рекордный урожай, в связи с чем Россия готова заместить украинское зерно, поставлявшееся по зерновой сделке, как бесплатно, так и на коммерческой основе.

17 июля российская сторона официально уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что отказывается продлевать зерновую сделку. В МИД РФ это решение объяснили в том числе тем, что ни одна из задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"



